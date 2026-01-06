جامعة أهل البيت (ع): المنصة الدولية لتبادل المعرفة، ودراسات مستقبل الذكاء الاصطناعي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أوضح الدكتور فرخ حجت كاشاني، رئيس قسم الهندسة الكهربائية في جامعة أهل البيت (عليهم السلام) العالمية، وأحد أبرز الشخصيات في مجال الهندسة الكهربائية، أهداف وأهمية المؤتمر الدولي الأول للعلوم الناشئة في الهندسة، بعنوان "دراسات مستقبل الذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى إنشاء منتدى علمي دولي لتبادل المعارف والأفكار والخبرات الرائدة في مجال الهندسة، مع التركيز بشكل خاص على دراسات مستقبل الذكاء الاصطناعي.

أوضح كاشاني سبب اختيار دراسات مستقبل الذكاء الاصطناعي كموضوع رئيسي، قائلاً إن الذكاء الاصطناعي قد تجاوز حدود الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب، ويلعب الآن دوراً محورياً في مجالات مثل الطاقة، والطب، والمدن الذكية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وحتى القانون الهندسي.

وأشار إلى أن دراسات المستقبل تُمكّن المجتمعات ليس فقط من استهلاك التكنولوجيا، بل أيضاً من المساهمة الفعّالة في رسم مسار تطورها.