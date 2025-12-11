براك: مستقبل النظام السوري مرهون بالتوصل الى اتفاق مع إسرائيل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس برّاك، أنّ النظام السوري "يُدرك أن مستقبله مرهون بالتوصل إلى اتفاق أمني وحدودي مع إسرائيل"، معتبراً أنّ الوصول إلى هذا الاتفاق "لا مفرّ منه"، قال ذلك خلال مشاركته في مؤتمر لصحيفة "جيروزاليم بوست" في واشنطن.

وأوضح برّاك أنه كان يعتقد أن الاتفاق بين الجانبين بات أقرب بكثير، "إلى أن اطّلعت على ما نُشر في الصحافة الإسرائيلية"، لكنه شدد على أنّ المسار سيستمر لأن "الاتفاق مفيد لإسرائيل".

وأضاف أنّ "تل أبيب تُفضّل سوريا كخيار سهل"، وأنّ الدافع الأساسي لدمشق هو "عدم الاعتداء على إسرائيل"، على حدّ تعبيره، قائلاً إنّ سوريا "لا تنوي أن تكون خصماً" لها.

كما أكد باراك أنّه في حال التوصل إلى اتفاق، فإنه ومستشاريه "سيتطوعون ليكونوا جزءاً من قوة حفظ سلام".

