تقرير مصور/ العتبة العباسية تقيم حفلا لتخرج طلب الجامعات العراقية تحت شعار(من غيث كربلاء ينبت العطاء)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أنهى مجمع أبي الفضل العباس (عليه السلام) التابع للعتبة العباسية المقدسة، تحضيراته لاستقبال المشاركين في الحفل المركزي لتخرج طلبة الجامعات العراقية بنسخته السادسة. وتقيم حفل التخرج (دفعة على هدي القمر السادسة) شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية التابعة لقسم العلاقات العامة في العتبة المقدسة، يوم الحادي عشر من شهر كانون الأول الجاري، ويستمر يومين، ضمن مشروع فتية الكفيل الوطني، وتحت شعار (من غيث كربلاء ينبت العطاء)، بمشاركة أكثر من 5 آلاف طالب من 75 جامعة حكومية وأهلية، من مختلف محافظات العراق.