استشهاد ثلاثة من القوات البرية للحرس الثوري في هجوم ارهابي بزهدان

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ استشهد ثلاثة من مقاتلي مقر قدس التابع للقوات البرية في الحرس الثوري، أثناء أداء واجبهم الوطني في حماية حدود البلاد، إثر هجوم نفّذته مجموعات إرهابية ومعادية في المنطقة الحدودية لار قرب زهدان.

وتتواصل حالياً عمليات الملاحقة والاشتباك التي تنفذها قوات مقر قدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري في المنطقة.

