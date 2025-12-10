إعلام الأسرى: الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيراً من غزة رغم انتهاء محكومياتهم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ كشف مكتب إعلام الأسرى في فلسطين المحتلة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أنّ الاحتلال يواصل احتجاز 32 أسيراً من الأسرى الغزيين، رغم انتهاء محكومياتهم منذ أشهر وسنوات.

ولفت المكتب إلى أنّ تحويل الأسرى إلى بند "مقاتل غير شرعي" يعني إبقاءهم في السجن بلا تهمة، وبلا "محاكمة"، وبلا "قرار قضائي"، معتبراً أنّ هذا "الإجراء يعدّ مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق القانون الدولي".

كما نبّه إلى أنّ أسرى غزة محرومون من الزيارات والتواصل مع المحامين، ولا توجد أي معلومات عن أوضاعهم، محذّراً من أنّ وضعهم بات قريباً من الاختفاء القسري: "غياب، عزلة، وصمت رسمي يطيل المعاناة".

وكان تقرير لـ "مكتب الدفاع العام في إسرائيل" قد كشف، في 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عن تدهور حاد في أوضاع السجناء الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

ورصد التقرير اكتظاظاً وضرباً شبه يومي لكثير من السجناء الفلسطينيين.