عالم دين سني إيراني: الوحدة مفتاح هزيمة الأعداء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد الشيخ مصطفى نوري، إمام صلاة الجمعة في مدينة کله دار بمحافظة فارس الإيرانية، على أهمية تكرار رسالة الوحدة، إذ يستغل الأعداء الإهمال والثغرات لنشر الفتنة والانقسام.

وأشاد الشيخ نوري بجهود العلماء البارزين والشخصيات الفاضلة في تعزيز الوحدة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "الوحدة والتقارب يعززان الصداقة والتقارب، بينما يخلق الانقسام والشقاق التباعد والتباعد. ويحتضن المسلمون فضاءً يفيض بالمحبة واللطف والمساواة والمودة، على عكس فضاءٍ يسوده الخصام والنفاق والانقسام والصراع".

وتابع قائلاً: "لذا، يجب على المؤمنين - رجالاً ونساءً - وكل من يسعى إلى الطمأنينة الخالية من الاضطرابات، أن يرفعوا نداء الوحدة والصداقة، حتى لا تقع الأمة في الفوضى والقلق. إن سبيل الوحدة كفيلٌ بمحو الكثير من المشتتات والمخاوف التي تُقلق قلوب الأمة الإسلامية". أكد العالم السني قائلاً: "يجب على العلماء والقادة والشخصيات الدينية، سواء كانوا من السنة أو الشيعة، التأكيد باستمرار على الوحدة. إن تكرار هذه الرسالة أمر ضروري، لأن الأعداء يستغلون الإهمال والثغرات غير المعالجة لخلق الانقسام والفتنة".

وحذر قائلاً: "إذا ردد أحدهم، بدافع التطرف أو سوء الفهم، أجندة الأعداء، فإنه ينشر العنف والفرقة. والإسلام ينهى عن ذلك، إذ تبلغ استقلالية المسلمين وقوتهم وعزتهم ذروتها في ظل الوحدة. فالوحدة قادرة على حل مشاكل الأمة وتعزيز الأخوة والأخوات". وفي الختام، أكد الشيخ نوري: "على مدى عقود، سلكت إيران بثبات طريق الوحدة، وعقدت لقاءات مع علماء من كلا المذهبين، وحققت نتائج إيجابية. واليوم، أصبحت الوحدة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للأمة الإيرانية، مما يمكّن البلاد من العمل بتماسك وتكاتف في مواجهة الأعداء".