عراقجي يؤكد التزام إيران بتعزيز العلاقات مع السعودية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أكد وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي خلال لقائه بنائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي ونائب وزير الخارجية الصيني مياو داييو، اليوم الثلاثاء في طهران، أن إيران تسعى لمنطقة قوية ومستقرة بعيداً عن التدخلات المدمرة لقوى خارجية.

وجاء هذا اللقاء في ختام الاجتماع الثلاثي الإيراني - الصيني - السعودي الثالث، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا.

وفي هذا اللقاء، أشاد وزير الخارجية الإيراني بالنَّهج البناء الذي تتبناه الصين تجاه قضايا منطقة غرب آسيا، مؤكداً التزام إيران بتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة، بما فيها السعودية، انسجاماً مع سياسة حسن الجوار. وأشار في هذا الصدد إلى التقدم المستمر في العلاقات بين طهران والرياض في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتشاور بين البلدين، لا سيما على مستوى وزيري الخارجية.

كما وصف وزير الخارجية الإيراني دور الصين في تعزيز السلام والاستقرار الدولي، والمساهمة في الحفاظ على التعددية وسيادة القانون، وتعزيز التعاون بين دول العالم النامي، بأنه دور بالغ الأهمية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الايرانية والصين عازمتان على استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتوسيع العلاقات الثنائية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة بشكل دائم يتطلب تعاون جميع دول المنطقة، مؤكداً أن إيران تسعى لتحقيق منطقة قوية ومستقرة، بعيداً عن التدخلات المدمرة لبعض القوى من خارج المنطقة.

بدورهما، أعرب رئيسا وفدي الصين والسعودية عن شكرهما للجمهورية الإسلامية الايرانية على حسن استضافتها للاجتماع الثلاثي الثالث، مؤكدين عزم بلديهما على تطوير العلاقات مع إيران في جميع المجالات.

