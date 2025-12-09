الأزهر يطلق حملة “ورتّل القرآن” لتعليم التلاوة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن مركز الأزهر الإسلامي في مصر عن إطلاق حملة "ورتل القرآن" الهادفة إلى تعليم القرآن الكريم وتلاوته. تتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات التعليمية خطوة بخطوة حول أحكام التجويد والتلاوة، تهدف إلى نشر علوم القرآن الكريم وتثقيف المواطن المصري حول القرآن الكريم، وفقًا لموقع "غرفة الأخبار".

تقدم هذه الفيديوهات القرآن الكريم بأسلوب مبسط وسهل لجميع أفراد الأسرة، حيث تُعلّم معاني الحروف وصفاتها، وتُرشد المتعلمين إلى قراءة الآيات قراءة صحيحة وسليمة. صرح وكيل الأزهر، الدكتور محمد الدويني، قائلاً: "نأمل أن تُفيد هذه الحملة أبناء وبنات الأزهر وجميع طلاب العلم، وأن تُسهّل عليهم تعلم كتاب الله والتدبر في معانيه".

وأضاف في منشور على فيسبوك: "أُطلقت هذه الحملة بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف تيسير تعلم القرآن الكريم وتنشئة جيل قرآني كريم". وقد سبق للأزهر الشريف أن أطلق مبادرات عديدة في مجال تعليم القرآن الكريم وتجويده، منها تطبيق "قارئ القرآن الإلكتروني"، بدعم من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وإشراف فضيلة الشيخ الدويني.

يأتي هذا التطبيق في إطار حرص الأزهر الشريف على توظيف التقنيات الحديثة في خدمة القرآن الكريم، وتوفير أداة تعليمية فعّالة تدعم تدريس القرآن الكريم داخل مؤسسات الأزهر وخارجها من خلال ضمان تلاوة صحيحة وواضحة.