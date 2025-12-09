زعيم مسلم في البرلمان الهندي: ربط الوطنية بالدين مخالف للدستور

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال أسد الدين العويسي، زعيم حزب AIMIM، يوم الاثنين، إن ربط الوطنية بأي دين أو هوية واحدة يتعارض مع المبادئ الدستورية، وسيزيد من الانقسام الاجتماعي.

وأضاف العويسي، خلال مشاركته في نقاش حول "150 عامًا من الأغنية الوطنية فاندي ماتارام" في مجلس النواب (لوك سابها)، أن الدستور يمنح حقوقًا متساوية لجميع المواطنين، ولا يجوز ربط هذا الحق بأي هوية أو رمز ديني.

وأضاف أن الدستور يبدأ بعبارة "نحن الشعب"، وليس باسم أي إله.

وأضاف العويسي أن ربط الوطنية بأي دين أو هوية واحدة يتعارض مع المبادئ الدستورية، وسيزيد من الانقسام الاجتماعي. واصفًا حرية الفكر والتعبير والمعتقد والإيمان والعبادة المنصوص عليها في الديباجة بأنها أساس الديمقراطية، مؤكدًا أن الدولة لا يمكن أن تكون ملكًا لأي دين.

وفي إشارة إلى المناقشات في الجمعية التأسيسية، قال إن التعديلات المتعلقة بفاندي ماتارام كانت موضع دراسة، لكن الاقتراح ببدء الديباجة باسم إلهة لم يتم قبوله أبداً.