العتبة العباسية المقدسة تطلق سلسلة المحافل القرآنية لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أطلق المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة سلسلة من المحافل القرآنية ضمن المشروع القرآني لطلبة العلوم الدينية في النجف الأشرف، ضمن دورته العاشرة لعام 1447هـ

ويتولى الإشراف على المحافل معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف التابع للمجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة.



وقال مسؤول وحدة الشؤون الحوزوية القرآنية في المعهد الشيخ وسام السبتي: إنّ "أول هذه المحافل أُقيم في مدرسة السيدة خديجة (عليها السلام)، بمشاركة جمع من طلبة العلوم الدينية".

وأضاف أنّ "المحفل تضمن تلاوات لآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد ناظم، والقارئ الشيخ صابر علي ذو الفقار، أعقبتها كلمة لمدير المدرسة، الشيخ سردار حسين، تطرق فيها إلى أهمية القرآن الكريم وضرورة تعلمه وتعليمه، مع التركيز على التعمق في معانيه واستكشاف علومه، بوصفه مصدر الهداية ومشكاة النور لطالب العلم".



وأشار السبتي إلى أنّ " المحفل اختُتم بمجلس حسيني إحياءً لذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام)، قدمه الخطيب الشيخ شجر عباس".

ندوة قرآنية في جامعة "تكريت" العراقیة

أقام المجمع العلمي للقرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة ندوة قرآنية في جامعة تكريت، وذلك ضمن فعاليات الدورة السادسة من المشروع القرآني في الجامعات العراقية للعام الدراسي (2025–2026م).



ونظم الندوة معهد القرآن الكريم / فرع طوز خورماتو التابع للمجمع، بالتعاون مع كلية التربية في قضاء طوز خورماتو، وبحضور جمع من الطلبة والملاكات التدريسية والإدارية.

واستهلت الندوة بتلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ مجاهد نجاة، أعقبتها محاضرة قدمها السيد حسين الموسوي تناول فيها جملة من الموضوعات القرآنية، مسلِّطًا الضوء على أهمية تعلم القرآن الكريم وتعليمه، ولا سيما في الأوساط الجامعية، وبالأخص في كليات التربية التي تعد أجيال المستقبل، كما أكد ضرورة التمسك بالكتاب العزيز والعترة الطاهرة.



وتضمنت الندوة جلسة حوارية قدم فيها الحضور أسئلتهم للمحاضر، وتنوعت الأسئلة بين الفقهية والعقائدية والاجتماعية والفكرية، واختتمت الندوة بتوزيع هدايا من بركات مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام).



من جهتهم عبر عميد الكلية وأساتذتها وطلبتها عن ترحيبهم بوفد المجمع، مقدمين شكرهم للعتبة المقدسة على مبادراتها القيمة ودعمها المستمر للأنشطة القرآنية في الجامعات.

