الكربلائي خلال استقبال المشاركين في الدورة الاعلامية يؤكد على تقديم محتوى القرآن بطريقة محببة وجاذبة

دعا ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، إلى أن يكون النشاط الإعلامي فنيا واحترافيا، بحيث يبرز الهدف الأساسي المتمثل في توجيه اهتمام عامة المؤمنين نحو القرآن الكريم وتشجيعهم على تلاوته بالطرق الصحيحة وحفظه، مع تقديم المحتوى القرآني بطريقة محببة وجاذبة، جاء ذلك خلال استقباله المشاركين في الدورة الإعلامية لاتحاد القرآنيين التي نظمها مركز التبليغ القرآني الدولي التابع للعتبة الحسينية المقدسة.

وقال ممثل المرجعية الدينية العليا، "نود أن نشير إلى الجهود المبذولة سواء على مستوى النشاط القرآني أو على مستوى الإعلام القرآني، ونأمل أن يكون هناك رؤية واضحة في المجال الإعلامي تحدد الأهداف المنشودة، سواء فيما يتعلق بأبناء وأتباع المذهب، أو العالم الإسلامي والمسلمين بشكل عام".

وأوضح أن "من المهم أن يتميز الإعلام القرآني بالاحترافية والقدرة على التأثير، بحيث يثير اهتمام الناس ويحفزهم على الاهتمام بالقرآن الكريم، ونحن في العراق، والحمد لله، لدينا واقع مميز من حيث المشاركات القرآنية وحفظ القرآن، حيث يوجد عدد كبير من الحافظين في العتبة والكثير من المؤسسات الأخرى"، لافتا إلى أن "الاهتمام بالقرآن الكريم سواء من حيث الحفظ، والتلاوة، والقراءة، أو طباعة الكتب القرآنية شيء كبير جدا، لكن التحدي هو الوصول إلى التأثير الجيد والقدرة على الجذب الإعلامي".

وتابع "يمكن للإعلام الاحترافي أن يكون جاذبا وينتشر بسرعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي او عبر الوسائل الاخرى، ليبرز اهتمام أبناء المذهب بالقرآن الكريم في مجال الحفظ، والتلاوة، والمسابقات المختلفة"، مبينا أن "هذه المسابقات والمواهب القرآنية يجب أن تظهر بشكل يليق بالمستوى المتميز لدينا، ويبرز تفوقنا في الحفظ والتلاوة، حتى يرى الآخرون من داخل الوطن وخارجه اهتمامنا بالقرآن الكريم".

وأشار إلى أن "الأمر المهم الآن هو زيادة عدد المؤمنين الذين يهتمون بالقرآن الكريم، وتوجيه العوائل نحو التعامل مع القرآن كمنهج حياة، وليس فقط قراءة أو تلاوة للتقرب من الله أو للحصول على الثواب، ويجب أن يكون التعامل مع القرآن الكريم نابعا من فهمه ككتاب هداية، يؤدي إلى تطبيق المبادئ القرآنية في الحياة اليومية".

