إمام جمعة النجف: إطلاق النار في البيت الأبيض مؤشر على تفاقم الانهيار الداخلي الأميركي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ قال إمام جمعة النجف الأشرف، حجة الإسلام السيد صدر الدين قبانجي، إن حادث إطلاق النار الأخير أمام البيت الأبيض، وما تبعه من تعليق مؤقت للرحلات الجوية في مطار ريغان الوطني بواشنطن، يكشف عن الانقسام الداخلي المتصاعد وعدم الاستقرار الذي يُهيمن على الولايات المتحدة.

وأضاف قبانجي، في خطبته في حسينية فاطمة الزهراء (عليها السلام)، أن الفوضى المتصاعدة في واشنطن "تكشف عن عمق الشرخ داخل المجتمع الأمريكي"، محذرًا من أن وصول الاضطرابات إلى البيت الأبيض "يشير إلى تآكل النظام الديمقراطي الأمريكي".

وحذر قبانجي من تزايد انتشار التجمعات التي تُركز على "الموسيقى والرقص والانحراف الأخلاقي"، قائلاً إن مثل هذه الأنشطة تُهدد سلامة الحياة الأسرية. واستشهد بإحصاءات الأمم المتحدة، مُشيرًا إلى أن "فتاة تُقتل كل عشر دقائق بسبب مشاكل جنسية"، منتقدًا محاولات تبرير السلوك الهدام بحجة الحرية الفنية.