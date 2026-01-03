العتبة العباسية تقيم حفلا مركزيا للإحتفاء بأكثر من 5000 طالبة من خريجات الجامعات العراقية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ نظمت شعبة مدارس الكفيل الدينية النسوية التابعة للعتبة العباسية المقدسة في كربلاء المقدسة، حفلاً مركزياً للإحتفاء بأكثر من (5000) طالبة من خريجات الجامعات العراقية، بحضور المتولي الشرعي للعتبة العباسية السيد أحمد الصافي ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي ورئيس مجلس المحافظة قاسم اليساري وعدد من الشخصيات العلمية في المحافظة.

وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة العباسية علي البدري إن "العتبة العباسية احتفت بالدفعة العاشرة من طالبات الجامعات العراقية، واستطاعت أن تقدم أنموذجاً جديداً وصورة مختلفة عن احتفالات التخرج لطالبات الجامعات العراقية، وكذلك استطاعت أن تكسر الصورة النمطية التي صدّرتها بعض المؤسسات الإعلامية المغرضة عن البنت العراقية".

وأوضح البدري أن "هذا الحفل هو التجسيد العملي لرؤية أهل البيت (عليهم السلام) وتأثيرهم في المجتمع العراقي، فنحن اليوم نشاهد البحوث العلمية والتخرج العملي في المجتمع العراقي التي تعطي صورة واضحة عن البنت العراقية والطالبة الجامعية، إذ إن العفاف لا يؤثر على المسيرة العلمية للبنت العراقية التي تتحلى بالعفاف والعلم لتخدم المجتمع".

من جانبه، ذكر رئيس جامعة الكوفة علاء المولى "نثمن جهود العتبة العباسية في إقامة هذا الحفل المركزي لطالبات الجامعات العراقية الذي يحمل عنوان (من نور فاطمة نضيء العالم)، مشيراً إلى أن "هذا الحفل المهيب والمتميز يعكس اهتمام العتبة العباسية المقدسة بشريحة الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، ومن يحضر إلى هذا المكان يلمس التميز والإبداع، وهو دليل على الاهتمام والإرادة القوية التي لا ترضى إلا بالتميز".

