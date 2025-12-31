مؤتمر الشيعة في بلوشستان يحث باكستان على فتح حدود تفتان أمام الحجاج

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعرب مؤتمر الشيعة في بلوشستان عن قلقه البالغ إزاء استمرار إغلاق معبر تفتان الحدودي، الذي يُعيق حركة الحجاج المسافرين إلى إيران والعراق لأداء مناسكهم الدينية في المواقع المقدسة.

وقد ظل المعبر مغلقًا طوال الأشهر الثمانية الماضية، مما تسبب في معاناة شديدة لغالبية الحجاج الشيعة، ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود. وخلال اجتماع مجلس وزراء مؤتمر الشيعة في بلوشستان الذي عُقد مؤخرًا في كويتا، ناقش الأعضاء الآثار السلبية لإغلاق المعبر.

وناشدت قيادة المؤتمر حكومة باكستان ورئيس أركان الجيش اتخاذ إجراءات فورية لإعادة فتح معبر تفتان الحدودي أمام الحجاج.

وجاء في البيان الرسمي للمؤتمر: "أُغلق معبر تفتان الحدودي لأسباب غير محددة، مما يُسبب معاناة بالغة للحجاج". "يأتي حوالي 95% من الحجاج الذين يسافرون لزيارة المواقع المقدسة في إيران والعراق من عائلات فقيرة، وتافتان هي طريقهم الوحيد المتاح.

أما النسبة المتبقية البالغة 5% فتسافر جواً، وهو أمر غير متاح مالياً لمعظمهم."