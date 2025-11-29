يسعى معهد البيان إلى تقديم رؤية شاملة عن التشيع في ثلاثين موضوعًا رئيسيًا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ التقى حجة الإسلام الدكتور محمد تقي سبحاني، رئيس معهد البيان للاتصالات والأصول، برفقة عدد من مسؤولي المعهد، بسماحة آية الله رضا رمضاني، الأمين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)، لمناقشة المشاريع الجارية. وفي معرض حديثه عن مبادرات المعهد، قال سبحاني: "من أبرز مشاريعنا إعداد موسوعة تُعرّف بالمذهب الشيعي بعنوان "موسوعة المعارف الشيعية". وقد حددنا 30 مجالًا موضوعيًا تغطي القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والعلم الحوزوي، ورجال الدين، بالإضافة إلى التحديات المعاصرة المتعلقة بالمرأة، وحقوق الإنسان، وأسلوب الحياة. وقد أُعدّ دليل مفصل لضمان مساهمة 30 عالمًا بارزًا في هذه المواضيع بأبحاثهم الخاصة".

وتابع قائلاً: "خضعت الأعمال المُعدّة للموسوعة لتقييمات متعددة لضمان جودتها بما يتوافق مع معايير تقديم المذهب الشيعي بفعالية. حتى الآن، تم إنجاز 15 مجلدًا، ويجري العمل على 15 مجلدًا آخر. ونهدف إلى إنجاز هذا المشروع خلال العام المقبل. كما يجري العمل على ترجمتها إلى اللغات العربية والإنجليزية والهوسية، إلى جانب إنتاج سلسلة بودكاست. ونخطط في نهاية المطاف لتكثيف جوهر الموسوعة في مجلد واحد يُمثّل تتويجًا للمجموعة بأكملها". كما استعرض سبحاني مبادرة بحثية جديدة بعنوان "رصد الدراسات الشيعية الأكاديمية حول العالم"، وهو مشروع متعدد المجلدات، يُركز مجلده الأول على المؤسسات الأكاديمية الناطقة باللغة الإنجليزية. هدفنا هو رصد وضع المذهب الشيعي وعرضه على الجمهور. ومن المهام المهمة الأخرى رسم خريطة للمنظمات الأكاديمية الدينية عالميًا لدراسة تجاربها وممارساتها، على سبيل المثال، يُنشر حاليًا مجلد عن الأزهر. كما يجري العمل على مشاريع تتناول مديرية الشؤون الدينية والعلاقة بين العالم الإسلامي والفاتيكان، ويبلغ مجموعها من خمسة إلى ستة مجلدات، كما أوضح.

في إشارة إلى الكشف المرتقب عن موسوعة المعارف الشيعية، أكد سبحاني: "من مبادئنا تجنب المبادرات المتوازية. نخطط للكشف عن أول خمسة عشر مجلدًا في المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام). الهدف هو تقديم المذهب الشيعي بأسلوب علمي قائم كليًا على المصادر الشيعية. كما نعتبر المجمع مرجعًا للتشيع في البلاد، ونعتزم الاستفادة من قدراته الإعلامية لإنتاج سلسلة من المدونات الصوتية (بودكاست) استنادًا إلى الموسوعة".