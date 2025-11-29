منظمات هندوسية تحتج على قبول 42 طالبًا مسلمًا في كلية الطب؛ وزعماء مسلمون يدينون الخطوة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في جامو وكشمير، تحتجّ منظمات قومية هندوسية على قبول 42 طالبًا مسلمًا في كلية طب، عقب نشر قائمة قبول بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS) في كلية طب شري ماتا فايشنو ديفي.

أثار هذا جدلًا واسعًا، حيث أدان القادة المسلمون الاحتجاجات بشدة. بدأ الجدل بعد أن أصدر مجلس امتحانات القبول المهني في جامو وكشمير (JKBOPEE) قائمة المرشحين الناجحين في بكالوريوس الطب والجراحة. هذا العام، اجتاز 42 طالبًا مسلمًا اختبار الأهلية الوطنية للقبول (NEET)، بينما نجح 8 طلاب هندوس فقط. بناءً على قائمة الجدارة، خصص مجلس امتحانات القبول المهني في جامو وكشمير 50 ​​مقعدًا لكلية طب شري ماتا فايشنو ديفي، شغل منها طلاب مسلمون 42 مقعدًا.

في حين أن اختبار NEET يُجرى على المستوى الوطني، فإن مجلس امتحانات القبول المهني في جامو وكشمير هو المسؤول عن قائمة الجدارة وتخصيص المقاعد.

بدلاً من التركيز على تحسين معدلات نجاح الطلاب الهندوس أو معالجة مخاوفهم، اعترضت المنظمات الهندوسية على قبول الطلاب المسلمين، مُجادلةً بأنه لا ينبغي السماح لهم بالدراسة في كلية الطب.

ونظمت منظمة فيشفا هندو باريشاد (VHP) ومنظمة باجرانج دال احتجاجات، مطالبةً بإلغاء قبول الطلاب المسلمين.

كما أعربت وحدة جامو وكشمير التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا (BJP) عن معارضتها الشديدة لقبول هؤلاء الطلاب، حيث التقى عدد من قادة الحزب، بمن فيهم سونيل شارما، بنائب الحاكم مانوج سينها، وقدموا مذكرة تطالب بإلغاء قبول الطلاب المسلمين.

عقد المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، سونيل سيثي، مؤتمرًا صحفيًا، مُعربًا عن قلقه من أن 42 من أصل 50 طالبًا مُدرجين في قائمة كلية الطب ينتمون إلى طائفة دينية لا تتبع ديانة فايشنو ديفي.

وجادل بأن هذه القضية تُمثل مصدر قلق قانونيًا ودينيًا، مُقترحًا أن يكون القبول قائمًا على الهوية الدينية.