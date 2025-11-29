بسبب تزايد ظاهرة المزارات الدينية.. الوقف الشيعي يحقق بـ "المراقد الوهمية" في العراق

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ كشف ديوان الوقف الشيعي، عن تشكيله لجنة مختصة لمتابعة موضوع "المراقد الوهمية".

وجاء اعلان الوقف الشيعي رداً على طلب برلماني، تلقته "بغداد اليوم".

ويعزو مراقبون تزايد ظاهرة المزارات الدينية والمراقد الوهمية في العراق، الى ضعف إجراءات الرقابة الحكومية وضغوط المستفيدين من ورائها، كونها باتت تشكل مصدراً لجمع الأموال والهبات غير المراقبة، عبر استغلال عواطف الطبقات الفقيرة والمحافظة اجتماعياً.

وبحسب جرد للوقف الشيعي عام 2021، فان عدد المزارات غير المسجلة يتفوق على عدد المزارات المسجلة رسمياً في البلاد التي بلغ عددها 167 مزاراً.

ويعود رفض القائمين على المزارات غير المسجلة إلحاقها رسمياً بدوواين الأوقاف الدينية، -وفقاً لرأي المراقبين- إلى طمعهم بالتصرف بالأموال الواردة كافة إلى المزارات من الزائرين له، إذ إن تنظيم الأمور الإدارية والمالية للمزار يعني جرد ما يوهب له من أموال، وإيداعها في حسابات مصرفية ولا يتم التصرف بها إلا من أجل المزار وهو ما يضر بمصلحة القائمين على هذه المزارات.

ويفسر باحثون اجتماعيون انتشار هذه المزارات الوهمية بارتباطها بالجانب الروحي الذي بدأ يبرز بين الناس بعد عام 2003 بسبب الآلام والمصاعب الكبيرة التي واجهتها الطبقات الفقيرة والمحافظة اجتماعياً التي تميل إلى التدين، إذ يجد الناس في هذه المزارات عزاءات روحية، كما يقتنعون بدورها في حل مشكلاتهم والقضاء على أمراضهم فضلا عن ضعف المستوى التعليمي والثقافي لمرتاديها.

