عالم سني يُبرز العقلانية في الخطاب الإسلامي التقريبي

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أكد بندر تركمان، مدير حوزة حامد قرة تبه، علی أن تعزيز ثقافة عملية للوحدة والتقارب بين الأمة الإسلامية مسؤولية أساسية تقع على عاتق العلماء من مختلف المذاهب.

وأوضح الآخوند ميرابي قائلاً: "تنبع فلسفة الوحدة من التعاليم الإلهية. لذلك، يجب على علماء وقادة العالم الإسلامي الاعتماد على أوامر الله في الأخوة لعقد لقاءات متعددة تركز على التقارب والتأمل المشترك في القضايا المعاصرة التي تواجه المسلمين. في الواقع، إن واجب العلماء والمفكرين في تعزيز الوحدة والتقارب أكثر أهمية."

وأكد الباحث السني على أهمية العقلانية والمنطق في خطاب التقارب: "في إطار الوحدة السليم، تُعد العقلانية والاستدلال المنطقي أمرًا أساسيًا. ولترويج هذه الأفكار، يجب علينا استخدام المنطق السليم لإقناع الآخرين وتعزيز الوحدة القائمة على التقارب والتآزر."

وأضاف: "بتطبيق معتقداتنا الإسلامية والاستفادة من طاقاتنا الدينية والروحية، يمكننا تقديم نموذج للعالم الإسلامي الأوسع، نموذج سيثمر، إن شاء الله."

وفي الختام، أكد ميرابي: "في جميع أنحاء العالم، سواءً كانوا كافرين أو مسلمين، مطيعين أو فاسقين، تتجه الأنظار إلى إيران الإسلامية، مركز الوحدة والتقارب. فإذا استخدم مسؤولونا ونخبنا وعلماؤنا مواردهم الدينية والفكرية والعملية بحكمة، وقدموها للعالم بصدق وحكمة، فسنشهد بالتأكيد عالمًا يسوده السلام والطمأنينة".