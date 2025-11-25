ناشطون يستهدفون مصنع في بريطانيا يزود دولة الاحتلال بمكونات مقاتلات “إف-35”

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ فذ ناشطون بريطانيون هجوما على مصنع عسكري في بريطانيا ينتج مكونات تستخدم في أسلحة الجيش الإسرائيلي وطائرات “إف-35”.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد استهدف الناشطون مصنع شركة “لاند أميتيك” (Land AMETEK)، التي تُصنع أيضا مكونات لصالح شركة “إلبيت سيستمز” (Elbit Systems) الإسرائيلية، المعروفة بدورها في تجهيز الجيش الإسرائيلي.

وكتب الناشطون، خلال الهجوم، عبارات احتجاجية على واجهة المبنى، تندّد بتعاون الشركات مع الجيش الإسرائيلي، وتعبّر عن غضبهم من الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، كما رشوا طلاء أحمر على المبنى كرمز لدماء الضحايا المدنيين الفلسطينيين.

....................

انتهى / 323