القسام وسرايا القدس تزفان القائد الشهيد الطبطبائي: كان سنداً للمقاومة الفلسطينية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤول القيادة العسكرية في المقاومة الإسلامية في لبنان، هيثم علي الطبطبائي، الذي "ارتقى شهيداً على طريق القدس، مع ثلة من إخوانه في غارة صهيونية إجرامية استهدفتهم في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وفي بيان، أشادت كتائب القسام بدور الشهيد القائد "السيد أبو علي" في إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته خلال معركة طوفان الأقصى.

كما ذكرت أنّ للشهيد إسهاماته في بناء جبهة المقاومة وتعزيزها ضد الاحتلال الإسرائيلي على مدار سنوات طويلة.

وفي السياق ذاته، دانت حركة حماس الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكّدةً أنّه عدوان غادر وخرق واضح للسيادة اللبنانية.

وأضافت الحركة أنّ العدوان يهدف إلى "جر لبنان والمنطقة إلى مواجهة تخدم مصالح الاحتلال وحده".

كذلك، نعت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى الشعب الفلسطيني وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى قيادة ومجاهدي حزب الله، الشهيد الطبطبائي.

وقالت السرايا، في بيان، إنّه "ارتقى شهيداً على طريق القدس مع ثلة من إخوانه، بعد رحلة حافلة بالجهاد والمقاومة، كان فيها مجاهداً، وقائداً شجاعاً، وأحد أعمدة المقاومة الإسلامية في لبنان، ورموز محور المقاومة وسنداً لفصائل المقاومة الفلسطينية".

وتابع البيان: "إنّ عهدنا في سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية مواصلة طريق القدس 'طريق الشهداء'، والاستمرار في جهادنا ودفاعنا عن فلسطين ومقدساتها حتى تحرير كامل التراب من دنس الصهاينة الغاصبين".

وكان حزب الله قد زفّ القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي ‏الطبطبائي، "شهيداً فداءً للبنان وشعبه"، الذي استشهد إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في محلة حارة حريك بالضاحية الجنوبية، ما أسفر عن ارتقاء 5 شهداء و28 جريحاً، وفقاً لبيان وزارة الصحة اللبنانية.

....................

انتهى / 323