رئيس الوزراء البريطاني يدين الكراهية ضد المسلمين ويصفها بالبغيضة

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ وصف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يوم الأربعاء، الكراهية ضد المسلمين بأنها "بغيضة"، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه الحوادث المتزايدة.

وقال كير ستارمر خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء الأسبوعية في مجلس العموم: "الكراهية ضد المسلمين بغيضة ولا مكان لها في مجتمعنا".

جاءت تعليقاته ردًا على النائب العمالي أفضال خان، الذي طلب من رئيس الوزراء توضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة تصاعد العنصرية وكراهية الإسلام ضد المسلمين في المملكة المتحدة.

رد ستارمر قائلًا: "يجب معالجة هذه الحالات المتزايدة، ولهذا السبب نعزز التمويل لحماية المساجد والمدارس الإسلامية في جميع أنحاء البلاد".

وأشار أيضًا إلى إنشاء صندوق جديد لرصد الكراهية ضد المسلمين، مؤكدًا أن حكومته تواصل العمل على تعريف الكراهية ضد المسلمين، تزامنًا مع شهر التوعية بكراهية الإسلام (IAM) الذي يُحتفل به في نوفمبر.