الاحتلال يشن غارات على بلدتي شحور ودير كيفا جنوبي لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ شن جيش الاحتلال عصر اليوم الأربعاء، غارات على بلدتي شحور ودير كيفا بجنوبي لبنان وذلك بعد ساعة على توجيه إنذار يطالب سكان مناطق بالإخلاء قبل بدء شن غارات.

وأعلن الجيش في بيان أنه بدأ بشن هجوم على بنى تحتية لحزب الله في جنوبي لبنان.

وكان قد وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، إنذارا لسكان بلدتي دير كيفا وشحور في جنوبي لبنان، بالإخلاء قبل بدء شن غارات بزعم أنه يريد استهداف مواقع يستخدمها عناصر حزب الله.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة 11 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الطيري جنوبي لبنان صباح اليوم الأربعاء.

وأعلن جيش الاحتلال لاحقا أنه اغتال عنصرا في حزب الله في بلدة الطيري بجنوبي لبنان، زاعما أن المُستهدف كان يعمل على ترميم القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة.

وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الطيران استهدف سيارة بصاروخين في البلدة، ما أسفر عن وقوع الجرحى، وتسبب بأضرار مادية بالمركبات والممتلكات المدنية.

وأوضحت المصادر أن شظايا الصواريخ أصابت أيضا باصا لنقل الطلاب كان يمر في المكان، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب.

وتقع بلدة الطيري ضمن قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات مع الحدود الإسرائيلية، وهو ما يجعل المدنيين معرضين للخطر أثناء مثل هذه الغارات.

