صحف عالمية: خطة ترامب تجاهلت مصير الضفة والعالم وقف ينتظر كارثة الفاشر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ بشأن خطة ترامب حول غزة، نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالا جاء فيه أن الرئيس ترامب حقق انتصارا بعد نيل دعم مجلس الأمن الدولي لخطته المكونة من 20 نقطة بشأن غزة، لكن المهمة الشاقة تبقى قائمة وتتمثل في التوصل إلى اتفاق عادل وعملي، وهو أمر لا يزال صعبا كما كان على الدوام لا سيما أن الخطة -تضيف الصحيفة- لم تعالج الأسئلة الأساسية للصراع التي تركت دون حل لعقود.

وتشمل هذه الأسئلة، تقرير مصير الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وإيجاد مسار لإنهاء دورات العنف، ومن العيوب الكبيرة الأخرى -وفق المقال- أن مصير الضفة الغربية المحتلة لم يذكر في الخطة.

ومن جهتها، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقال تحليلي إن "الخطة وقرار مجلس الأمن الدولي يضعان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت ضغط دولي غير مسبوق لتحديد موقفه من الدولة الفلسطينية"، مضيفة أن الخطة تحد من قدرة نتنياهو على استئناف الحرب وتؤكد أن المجتمع الدولي لا يتجاهل الصراع.

وتنقل الصحيفة عن خبراء أن هذا المستوى من الانخراط الدولي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الأكبر منذ نشأة إسرائيل، واعتبرت أن "هذا الانخراط قد يفتح نافذة في سياق البحث عن تسوية طويلة الأمد للصراع"، مشيرة إلى أن نتنياهو ورغم ترحيبه بخطة ترامب تجنب ذكر مسألة الدولة الفلسطينية صراحة، مما يضعه بين قبول دولي للخطة ورفض داخلي لها.

تعليقات عامة للصور -إسرائيل قلصت المساحة التي تزعم أنها آمنة لتصل فقط إلى نحو 35 كيلومترا. -منذ بداية أغسطس/آب الجاري، أصدر جيش الاحتلال 15 أمر إخلاء داخل قطاع غزة. -إسرائيل تُنكل بالنازحين وتلاحقهم في أماكن تواجدهم وتجبرهم على النزوح المتكرر دون توفر أماكن آمنة ومقومات للحياة. -النازحون بغزة: لا توجد منطقة آمنة لا نعرف أين نذهب؟ -الأمم المتحدة: إسرائيل شردت نحو 90 % من سكان القطاع -الدفاع المدني الفلسطيني: أوامر الإخلاء الأخيرة أثرت بشكل كبير على خارطة تواجد النازحين -الدفاع المدني الفلسطيني: مئات الآلاف اتجهوا نحو الغرب على شاطئ البحر -مراقبون: تضييق المنطقة (الإنسانية) وإنهاك النازحين والتنكيل بهم دليل على رغبة الاحتلال بترسيخ احتلاله للقطاع.

ومن جهة أخرى، نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية تحقيقا عن ما وصفته بالتعثر في عمل مركز التنسيق المدني العسكري الذي تشرف عليه الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل بعد نحو شهر من تشغيله، وتقول الصحيفة إن المركز لم يحقق أي تقدم يذكر، وتنقل عن مسؤولين حديثهم عن بداية فوضوية، وقالوا إن أحد أسبابها غياب أي تمثيل فلسطيني داخل المركز.

وتضيف الصحيفة أن مشاهد الجنود الأميركيين وهم يطرحون أفكارا لإعادة إعمار غزة تعيد إلى الأذهان الإخفاقات الأميركية في العراق وأفغانستان، مؤكدة أن العاملين في المركز خليط من الناس بعضهم بلا أي خبرة إلى درجة أن القائمين على المركز نظموا دورات لبعضهم لتعريفهم بأبجديات الشأن الفلسطيني، ومنها ما هي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)؟.

عنف المستوطنين

وتناولت صحيفة الغارديان البريطانية عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وقالت إنه تفاقم بعد وقف إطلاق النار في غزة مع تسجيل أكثر من 260 هجوما على فلسطينيين خلال الشهر الماضي وحده، وهو أعلى رقم منذ سنة 2006. وشملت الاعتداءات الضرب وتخريب الممتلكات ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإحراق أشجار الزيتون.

كما تصاعد عنف الجيش الإسرائيلي، إذ قتل 7 فلسطينيين خلال أسبوعين برصاص الجيش وتجاوز إجمالي القتلى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 ألف فلسطيني خُمسهم أطفال، ويبرز التقرير تواطؤ الحكومة الإسرائيلية من خلال نشطاء ومتطوعين من دعم المزارعين وتشجيع استمرار النشاط الاستيطاني.

وفي موضوع السودان، ذكر موقع "أوريان 21" الفرنسي أن كارثة الفاشر في إقليم دارفور التي حاصرتها قوات الدعم السريع 18 شهرا قد وقعت في نهاية المطاف، مشيرا إلى أن الكارثة كانت منتظرة منذ بداية الصراع لأن القتال انتقل بسرعة من الخرطوم إلى مدن إقليم دارفور معقل قوات الدعم السريع وإحداها الفاشر التي خضعت للحصار.

وأوضح الموقع أن الفاشر عانت الحصار في صمت من المجتمع الدولي، ورغم أن المنظمات الإنسانية دقت ناقوس الخطر لأشهر واصفة الفاشر بأنها جحيم لا يطاق، لم تطلق أي مبادرة دولية جادة للمطالبة برفع الحصار وتجنب أسوأ السيناريوهات، وهي مجاعة مصحوبة بمجازر واسعة النطاق، وفق الموقع الفرنسي.