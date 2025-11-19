أزمة في الجيش الإسرائيلي بعد مئات الطلبات لإنهاء الخدمة والتقاعد المبكر

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ أعلن الجيش أن 300 ضابط وجندي من أصحاب الخدمة الدائمة قدّموا طلبات رسمية لإنهاء خدمتهم العسكرية فورا، في خطوة وصفت بأنها غير معتادة من حيث العدد والتوقيت.

وفي تطور آخر، عرضت مديرية شؤون الأفراد في الجيش أمام اللجنة الفرعية للقوى العاملة في لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست إحصائية تكشف عن أن نحو 600 جندي نظامي -بينهم ضباط كبار وضباط صف ذوو خبرة- تقدموا بطلبات للتقاعد المبكر.

ووفق ما قُدّم في الجلسة، فإن هذه الظاهرة تمثل جزءا من أزمة واسعة في صفوف الجنود ذوي الخبرة مرتبطة بتدهور ظروف الخدمة والضغوط المالية ومطالب وزارة المالية بخفض الامتيازات الممنوحة للعسكريين.

وأفاد مسؤولون عسكريون بأن المؤسسة العسكرية اضطرت، خلال الأشهر الماضية، إلى تأجيل تقاعد عدد من العناصر الحيويين بسبب مواقعهم الحساسة داخل وحداتهم، مؤكدين أنه "لا يوجد بديل جاهز يحل محلهم" في ظل استمرار الاحتياجات العملياتية.

وتشير هذه التطورات، وفق ما عُرض أمام اللجنة، إلى تراجع القدرة على الاحتفاظ بالقوى المهنية داخل الجيش في وقت تعاني فيه المؤسسة من ضغط متزايد على الموارد البشرية، وتوترات مستمرة تتعلق بظروف الخدمة ورواتب الجنود الدائمين.