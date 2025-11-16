هل تُقاس قيمة المرأة بمهرها؟

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ في كثير من المجتمعات اليوم، أصبح تقديم المهر واجبًا حصريًا على الفتاة وعائلتها. هذا في حين أن سلوك الأئمة المعصومين (ع)، وخاصة الإمام علي (ع) الذي باع درعه لتغطية نفقات الزواج، يُظهر عكس ذلك. تنتقد هذه المقالة، مستمدة من آيات من القرآن الكريم وتفاسير شيعية موثوقة، هذه الثقافة الخاطئة وتوضح المكانة الحقيقية للمرأة في الإسلام. إن ثقافة تقديم عائلة الفتاة مهرًا باهظًا متجذرة في معتقدات اجتماعية خاطئة لا تتعارض مع التعاليم الإسلامية فحسب، بل تُشكك أيضًا في كرامة المرأة وقيمتها الأصيلة. في المقابل، وضع الإسلام المسؤولية المالية للزواج على عاتق الرجل ومنح المرأة مكانة رفيعة.

السيرة العملية للإمام علي (ع):

قدوة خالدة تشير روايات عديدة إلى أن الإمام علي (ع) باع درعه لتوفير مهر ونفقات زواجه من السيدة فاطمة (عليها السلام). ويحمل هذا العمل رسائل مهمة: المسؤولية الأساسية عن توفير الموارد المالية اللازمة لبدء الحياة الزوجية تقع على عاتق الرجل. قيمة المرأة لا تتوقف على المال أو المهر. البساطة والرضا في بداية الحياة الزوجية قيمتان ساميتان.

مكانة المرأة في القرآن الكريم

سورة الروم (30:21): "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون". وفي تفسير الميزان: "تؤكد هذه الآية على مساواة الرجل والمرأة في الإنسانية والكرامة الفطرية". وكلمة "لتسكنوا إليها" (لتسكنوا إليها) تدل على أن المرأة مصدر طمأنينة للرجل، وليست وسيلةً للحصول على المنافع المادية. سورة النساء (4:1): "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً..." ووفقاً لتفسير النور، تؤكد هذه الآية على الأصل المشترك لخلق الرجال والنساء، ولا تدعي أي تفوق جوهري للرجال.

المسؤولية المالية للرجل في الزواج

سورة البقرة (2: 236): "لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا عليهن فريضة، وآتوهن نفقة على الغني وسعه وعلى الفقير وسعه متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين".

وفي تفسير نمونه: "هذه الآية تؤكد المسؤولية المالية للرجل حتى لو لم تكن له علاقة حميمة بزوجته".

الكرامة الأصيلة للمرأة في الإسلام

يؤكد الإسلام على الكرامة الأصيلة للمرأة، ويبني قيمتها على إنسانيتها وإيمانها وتقواها، لا على ما تقدمه من مال أو مهر. قال النبي محمد (ص): "البنات بركة ورحمة".

الآثار السلبية لثقافة المهر تحويل الزواج إلى معاملة مالية. فرض ضغوط اقتصادية على أسرة العروس. خلق توقعات غير مبررة لدى أسرة العريس. النيل من كرامة المرأة وشخصيتها. تأخير زواج الشباب. إن الثقافة الخاطئة المتمثلة في دفع أهل الفتاة مهرًا باهظًا لا تتناقض فقط مع سلوك أهل البيت (ع) وتعاليم القرآن الكريم، بل تتجاهل أيضًا كرامة المرأة الأصيلة، وتجعلها سلعة. ومن خلال التأكيد على المسؤولية المالية للرجل في الزواج والكرامة المتأصلة للمرأة، قدم الإسلام نموذجاً رفيعاً، ويتطلب تحقيقه إعادة النظر في المعتقدات الاجتماعية والعودة إلى القيم الإسلامية الأصيلة.