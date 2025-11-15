مجهولون يستهدفون حي المزة في دمشق بصواريخ

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) إصابة امرأة جراء انفجار وقع في حي المزة 86 بدمشق وفق المعلومات الأولية، موضحة أن الهجوم كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.

وقالت الوكالة إن الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزارات المختصة تبذل جهودا كبيرة لمتابعة حيثيات الهجوم ووضع الرأي العام بجميع التفاصيل.

وقال مراسل الجزيرة إن المنطقة التي تم استهدافها في دمشق مدنية بالكامل، موضحا أن المنطقة التي تم استهدافها تضم مباني ومقار دبلوماسية.

وأضاف المراسل أن الهجوم يأتي في وقت تواصل فيه الداخلية السورية حملاتها الأمنية.

من جهتها قالت قناة الإخبارية السورية، إن سيدة أصيبت جراء هجوم مجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة.

ونقلت القناة عن مصدر أمني، إن قوى الأمن تحقق لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين.

