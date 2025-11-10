الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على جنوب لبنان من خلال غارات جوية تستهدف مناطق مدنية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عدوانا جديدا عبر سلسلة غارات عنيفة على مناطق جبلية عدة بجنوب وشرق لبنان، في انتهاك خارق يُعد من الأوسع منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الحربي الصهيوني استهدف مناطق الجرمق والريحان والجبور وجبل الرفيع والقطراني وبرغز والمحمودية في جنوب لبنان، كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على أطراف بلدة النبي شيت ومحلة الشعرة قرب بلدة جنتا، وعلى منطقة جبلية مفتوحة في محيط البلدة عند الحدود اللبنانية السورية في البقاع شرقي لبنان.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية شاحنة صغيرة في مدينة الهرمل في محافظة بعلبك شرقي لبنان، دون تسجيل إصابات، بينما حلقت طائرات مسيرة أخرى بكثافة في أجواء قرى شمال شرق صور، واستهدفت أرضا مفتوحة في منطقة الضهور بخراج بلدة الحميري.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أن شخصا واحدا استشهد صباح اليوم الاثنين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على الطريق الساحلي بين بلدتي الصرفند والبيسارية في قضاء صيدا جنوبي البلاد، وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت السيارة بثلاثة صواريخ.

كما أفادت الوزارة باستشهاد مدنيين آخرين في غارتين على بلدتي الصوانة وحومين الفوقا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما فجرت قوة إسرائيلية في الساعات الأولى من بعد منتصف الليل 3 منازل في بلدة حولا بقضاء مرجعيون تعود لأشقاء من آل شحيمي، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وحلّق الطيران المسير الإسرائيلي بكثافة على علو منخفض، وفقا للوكالة، في أجواء قرى وبلدات شمال شرق صور، خصوصا على طول ضفتي نهر الليطاني من القاسمية حتى طيرفلسيه.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الكيان الصهيوني المحتل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث لا تزال قواتها تحتل 5 نقاط حدودية في جنوب لبنان، وتواصل عملياتها العسكرية بشكل شبه يومي، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات اللبنانيين وتدمير واسع للبنية التحتية.

والخميس الماضي، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين اللبنانيين بقرى عدة في جنوب لبنان بالإخلاء، في أوسع إنذار منذ سريان اتفاق وقف النار قبل عام.

وموقف الحكومة اللبنانية هو الصمت تجاه الاعتداءات الصهيونية المستمرة، فيما الرئيس اللبناني يكتفي بالتنديد فقط .

