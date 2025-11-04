مجلس علماء الشيعة الأفغان يدعو إلى إعادة بناء ضريح مزار الشريف سریعا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ ابنا ــ حثّ المجلس سلطات طالبان على اتخاذ إجراءات فورية لترميم الموقع التاريخي، المعروف محليًا باسم "مزار شریف".

ألحق زلزالٌ ضرب منتصف ليل الاثنين (3 نوفمبر/تشرين الثاني) في ولاية بلخ أضرارًا بهيكل الضريح، مما أدى إلى انهيار أجزاء منه.

وناشد المجلس في بيانٍ له حكومة طالبان وأهل الخير إعطاء الأولوية لإصلاح المواقع الدينية والتاريخية، وخاصةً روضة شريف. وجاء في البيان: "ببالغ الأسى والحزن، نلاحظ أن زلزالًا قويًا نسبيًا ضرب عدة محافظات شمالية الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين المسلمين، بالإضافة إلى أضرار جسيمة لحقت بالناس وحتى بالمواقع التاريخية والدينية".

ويتابع البيان: "يتقدم مجلس علماء الشيعة في أفغانستان بأحر التعازي، ويدعو للمتوفين بالرحمة والمغفرة، ويسأل الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين". وأضاف المجلس الشيعي البارز: "وننتهز هذه الفرصة، نحث المؤسسات المعنية في الإمارة الإسلامية، وأهل الخير الكرام، ومنظمات الإغاثة على الإسراع في تقديم المساعدة للضحايا. ومع اقتراب فصل الشتاء، لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير المأوى للمشردين، وإعطاء الأولوية لترميم المواقع الدينية والتاريخية، وخاصةً روضة الشريف".

ومن الجدير بالذكر أنه بعد تداول صور الأضرار التي لحقت بالضريح، أعلن كمال نبي زاده، رجل أعمال بارز من مقاطعة بلخ ومالك شبكة أرزو التلفزيونية، أنه سيمول شخصيًا إعادة الإعمار. وأفادت مصادر متعددة أن فريقًا فنيًا بقيادة رجل الأعمال الأفغاني قد بدأ بالفعل في تقييم أعمال الترميم في الضريح وبدءها.