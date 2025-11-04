السلطات تعتقل رجل دين شهير اعتبر المتحف الكبير في مصر أنها أصنام لا يجب التباهي بها

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الداعية الإسلامي المصري الشهير مصطفى العدوي في محافظة الدقهلية، وفقا لما أعلنه المحامي خالد المصري.

وقال المصري في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" إنه تلقى اتصالا من أحد أبناء الشيخ مصطفى العدوي، وأكد له خبر القبض عليه من منزله بمحافظة الدقهلية، مختتما منشوره "إن شاء الله يكون الأمر بسيط ويخرج على خير".

وجاء القبض على الداعية مصطفى العدوي بعد فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وصف فيه الآثار التي جمعت في المتحف المصري الكبير بأنها أصنام الفراعنة التي لا يجب التباهي أو التفاخر بها.

وقال العدوي في الفيديو إن المتحف الكبير "جمعوا فيه بعض أصنام وتماثيل الفراعنة، وبعض كنوز الفراعنة وطرق التحنيط" مخاطبا المصريين: "يا أهل مصر إذا كنتم تصنعون متحفا يجمع آثار فرعون فلتدخلوه على سبيل الاتعاظ لا على سبيل الافتخار بكفرة".

واختتم الداعية المصري رسالته قائلا: "أخشى على شخص مسلم أن يتلوث قلبه بمحبة فرعون وآله".

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة وأن نشره تزامن مع الاحتفال الواسع في مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة.

وكتب أحد المستخدمين لمنصة "فيسبوك" في مصر، قائلا: "بلاغ إلى النائب العام ضد الشيخ مصطفى العدوي لإهانته الحضارة المصرية والتقليل من قيمة المتحف المصري!".

