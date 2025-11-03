ناشط قرآني إیراني: مهرجان القرآن الوطني للطلاب يجب أن يحيي الهوية القرآنية في الجامعات

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أشار أمين الدورة الـ39 للمهرجان الوطني للقرآن والعترة لطلاب وطالبات الجامعات في إیران إلى وجود أقسام وتخصصات تنافسية متنوعة في هذا المهرجان، قائلاً: "مع هذا النهج يجب أن نسعى لإحياء الهوية القرآنية في الجامعات".

وأشار إلى ذلك، "علی رضا زارع شهرآبادي"، المدير العام للدعوة والشؤون الدينية في ممثلية سماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية في جامعة "آزاد" الإسلامية وأمين الدورة التاسعة والثلاثين من المهرجان الوطني للقرآن الكريم والعترة الطاهرة لطلبة الجامعات في إيران، في حديث لوكالة "إكنا" للأنباء القرآنية الدولية، حول تفاصيل المهرجان.

وقال: "من المقرر أن تُقام المرحلة النهائية للدورة التاسعة والثلاثين من المهرجان الوطني للقرآن والعترة لطلبة الجامعات في البلاد من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، باستضافة جامعة آزاد الإسلامية فرع أصفهان".

وأضاف: "يضمّ هذا المهرجان ثلاثة أقسام، القسم الأول منها هو القسم المعرفي ويتكون من ثمانية تخصصات ويشمل مواضيع مثل الأحكام، والصحيفة السجادية، ونمط الحياة وغيرها."

وأردف مبيناً: "القسم الثاني من هذا المهرجان هو القسم الفني؛ والتقني والبحثي، والذي يشمل خمسة محاور بمفرده ويتكون من ١٦ تخصصاً".

واستطرد قائلاً: "أما القسم الثالث من هذا المهرجان فهو القسم الصوتي، ويشمل ثمانية فروع خاصة بطالبات الجامعات، كما أن هناك عشرة فروع مخصصة للطلاب، وستقام مسابقات هذا القسم أيضاً في يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري."

