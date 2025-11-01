استشهاد مدني في عدوان صهيوني في بلدة النبطية اللبنانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مواطن جراء الغارة الإسرائيلية على بلدة شوكين قضاء النبطية جنوبيّ البلاد إثر غارة إسرائيلية نفّذتها مسيّرة استهدفت دراجة نارية.

وفي وقتٍ سابق، أفادت مراسلة الميادين باستشهاد مواطن وإصابة آخر من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة كونين قضاء بنت جبيل، جنوبي البلاد.

يأتي هذا في ظلّ استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة للسيادة اللبنانية، التي تطال الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، في خرقٍ متواصلٍ لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع منذ الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

