مسؤول منطقة البقاع في حزب الله: المقاومة هي الحل الوحيد ولا يمكن للبنان استعادة أرضه إلّا بفعلها

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مسؤول منطقة البقاع في حزب الله؛ حسين النمر، إنّ "المقاومة بالنسبة إلينا هي الحل الوحيد في مواجهة العدو الصهيوني"، مشيرًا إلى أنّ "هذا العدو كيان شرير اغتصب الأرض ولا يمكن مهادنته؛ لأنّ طبيعته قائمة على القتل والإجرام والاحتلال والتوسُّع، ولا يفهم إلّا بلغة القوة".

جاء كلام النمر خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله وعوائل الشهداء في بلدة الحفير البقاعية، بحضور فعاليات اجتماعية وحزبية وبلدية وعلمائية، إلى جانب أهالي الشهداء وأبناء البلدة والقرى المجاورة. وأضاف النمر: "المقاومة هي الطريق الوحيد لاستعادة أرضنا مهما صغرت، ولا يمكن للبنان أنْ يسترجع شبرًا واحدًا إلّا بفعل المقاومة".

في سياق آخر، دعا النمر المسؤولين في الدولة اللبنانية إلى "تحمّل مسؤولياتهم في إعادة إعمار ما دمّره العدوان "الإسرائيلي""، مبيّنًا أنّ "إعادة الإعمار مَهمَّة الدولة أولًا؛ لأنّ أبناءها قدّموا التضحيات دفاعًا عن الوطن، ومن واجبها أنْ تبادر إلى معالجة آثار الحرب"، منبّهًا إلى أنّه "لا يصح أنْ تتجاهل الدولة شعبها أو أنْ ترقص على دمائه وتضحياته".

وفي الشأن الانتخابي، أكّد النمر أنّ "شعب المقاومة أثبت في كل الاستحقاقات، وخصوصًا بعد معركة "أولي البأس"، أنّه مجتمع صلب في مواقفه وحضوره، وقد عبّر عن التزامه في عزاء قائد المقاومة وفي الانتخابات البلدية"، قائلًا: "اليوم، نتجه إلى الانتخابات النيابية المقبلة لنجدد العهد مع حزب الله".

كما جدّد النمر التأكيد على أنّ "نهج كربلاء هو نهج المقاومة والثبات"، جازمًا بأنّ (الإمام) الحسين (ع) كتى لو بقي "وحده في المعركة لما تراجع عن مبادئه"، مضيفًا: "نحن في حزب الله لو بقينا وحدنا لن نتخلّى عن قضايانا المحقة. ستبقى فلسطين قبلتنا الأولى، وأرضًا مقدّسة يجب تحريرها من رجس الاحتلال".

وفيما شدّد مسؤول منطقة البقاع في حزب الله على أنّ "حزب الله سيبقى إلى جانب الناس في كل الظروف"، قال: "إنّنا من الناس وإليهم، وهذا عهد قطعناه على أنفسنا. لكنّ المطلوب أنْ نتكاتف ونتعاون اجتماعيًا؛ لأنّ قوتنا في وحدتنا، ومجتمع المقاومة يجب أنْ يبقى متماسكًا كما علّمنا الإمام الحسين (ع) أنْ نكون أقوياء في الموقف والحضور".

وإذ لفت الانتباه إلى أنّ "بلدة الحفير تستحق بجدارة أنْ تُسمّى بلدة الشهداء"، وجّه النمر "التحية إلى عوائل الشهداء" الذين وصفهم بأنّهم "منارة طريق هذه الأمة وقلبها النابض ومستقبلها وحياتها وموقفها"، مشيدًا بـ"ثباتهم وإيمانهم العميق بخيار المقاومة".

