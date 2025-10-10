جيش الاحتلال يعلن دخول اتفاق غزة حيز التنفيذ

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه ‏ابتداء من الساعة 12:00 تموضعت قوات من الجيش على خطوط الانتشار العملياتي الجديدة بناء على اتفاق وقف الحرب على غزة.

وأكد انتشار القوات التابعة للقيادة الجنوبية في المنطقة، قائلا إن تلك القوات "ستواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري"، بحسب وصفه.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من تل ابیب وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة التي طرحها.

من جهتها نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر قولها إن القوات الصهيونيية بدأت الانسحاب من مدينة غزة ومخيم الشاطئ باتجاه الخط المتفق عليه.

وبحسب موقع "والا" فإن القوات الصهيونية ستنتشر في نقاط سيطرة عدة تسمح بحماية الجنود، مشيرا إلى أن مسار الانسحاب معقد وحساس والجيش لا يريد المخاطرة، فيما قالت" القناة 12″ إن لواء 7 النظامي انسحب من قطاع غزة.

......

انتهى/ 278