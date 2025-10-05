قائد في "سرايا القدس": نخوض معركة معقدة بغزة ولدينا تكتيكات عنوانها "الأهداف الثمينة"

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قال القائد الميداني في سرايا القدس: "نخوض معركة معقدة جدا في مدينة غزة والعدو يمارس أقصى درجات الاستفادة من المعارك السابقة بهدف تقليل الخسائر في صفوفه، ولدينا مقاتلون بواسل وهم رأس مالنا في كل وقت وحين وبهم نقارع العدو ونستغل أي تقدم لنباغته بالأسلحة المناسبة وقد وفقنا الله في عديد العمليات البطولية والعدو كعادته يمارس الكذب والتضليل في خسائره البشرية".

وأضاف: "تقدم العدو تجاه قلب مدينة غزة يتم تحت أعين مقاومينا، ولدينا تكتيكات عنوانها الأهداف الثمينة والعدد الأكبر من جنود العدو قتلى وجرحى، كما نقول لجنود العدو أننا لسنا ببعيدين عنكم، وسترون وجوهنا كلما قررنا ذلك، لأننا نخوض معركة استنزاف قاسية ومعقدة، ونفهم خطواتنا جيدا".

وأكد القائد الميداني في سرايا القدس، قائلا: "لن يكون العدو في مأمن في غزتنا الحبيبة ونعم يستطيع التقدم لكن تكلفة بقائه يعلمها المجرم زامير جيدا".

واختتم القائد الميداني في سرايا القدس: "رسالتنا لأبناء شعبنا المجاهد الصابر أننا نتألم لألمكم، ونسعى دائما لأن يكون هذا العدوان مكلفا للعدو، ونقبل رأس كل فرد من شعبنا وإن شاء الله صبرنا جميعا سيثمر عزة وفجرا قريبا".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفرق الثلاث التي تناور في مدينة غزة متوقفة حاليا في مواقعها، حيث ما من تقدم في احتلال الجبهة، ولا انسحاب إلى الخطوط الخلفية.

من جهتها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي إن وقف العمليات الهجومية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يهدف إلى تمكين حماس من البدء في الاستعداد لإطلاق سراح المخطوفين.

يذكر أن حركة "حماس" قد أعلنت مساء يوم أمس، أنها سلمت الوسطاء ردها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة.

كما أعلن الرئيس ترامب في رده على قرار حركة "حماس" قبول مقترحه لوقف الحرب في غزة، أن الحركة مستعدة لسلام دائم، مطالبا إسرائيل بالتوقف عن قصف غزة فورا.