مظاهرات عالمية تدعو لوقف تسليح دولة الاحتلال الصهيونية وإنهاء العدوان العسكري على غزة

شهدت عدة مدن حول العالم مظاهرات واسعة دعما لغزة ورفضا للحرب الإسرائيلية على القطاع، ومطالبة بوقف مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الصهيونية العنصرية، مع تجديد الاتهامات لتل أبيب بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتظاهر آلاف الأشخاص في مدينة ليفربول البريطانية أمام محطة المدينة المركزية عشية انعقاد مؤتمر حزب العمال، رافعين الأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تدعو لوقف الإبادة الجماعية وتسليح دولة الاحتلال الصهيونية العنصرية من قبل الحكومة البريطانية.

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مسيرة "كل العيون على غزة" من أمام مبنى البلدية باتجاه عمود النصر في حديقة تيرغارتن بمشاركة عشرات الآلاف. وردد المتظاهرون هتافات مثل "تحرير فلسطين" و"الحرية لفلسطين"، حاملين لافتات كتب عليها "أوقفوا المذبحة".

وشارك في الدعوة إلى المظاهرة نحو 50 تنظيما، منها حزب اليسار ومنظمات حقوقية مثل العفو الدولية، مطالبين بوقف تصدير الأسلحة الألمانية لإسرائيل، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وفرض عقوبات أوروبية على تل أبيب.

وانتشر نحو 1800 شرطي لتأمين الفعالية، في حين قدّر المنظمون عدد المشاركين بأكثر من 30 ألف شخص.

كذلك، تجمع آلاف الأشخاص في مدينة دوسلدورف غربي ألمانيا في مسيرة لدعم غزة من محطة القطار الرئيسية مرورا بوسط المدينة، بمشاركة وفود جاءت بالحافلات من مناطق مختلفة في ألمانيا، وسط انتشار أمني مكثف.

ونُظمت الفعالية من قبل "التحالف الشعبي" تحت شعار: "لن ننسى غزة – الحرية لفلسطين ولكل الشعوب المضطهدة".

كما خرجت مظاهرة حاشدة في شوارع العاصمة الفرنسية باريس رفضا لما وصفه المشاركون بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، وسط دعوات بأنه "بات من الواجبات الأخلاقية أن تمارس فرنسا ضغطا على إسرائيل لوقف الحرب على القطاع".

