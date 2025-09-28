مدير شؤون الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية يكشف عن عدد الزوار من دول العالم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مدير شؤون الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة: إن أكثر من 120 ألف زائر غير إيراني من 98 دولة زاروا حرم الإمام الرضا (ع) العام الماضي.

قال مدير شؤون الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة؛ مهدي لساني: إن الحرم الرضوي الشریف استضاف العام الماضي زوارا من 98 دولة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 43 دولة من قارة آسیا، و35 دولة من قارة أوربا، و21 دولة من القارة الأوروبية، و6 دول من القارة الإفریقیة، ودولتان من قارة أوقيانوسيا.

وصرح قائلاً: يأتي معظم الزوار الأجانب من دول غرب آسيا، وخاصة العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية. كما يحضر زوار من باكستان والهند ولبنان وتركيا وسوريا ودول آسيا الوسطى بكثرة إلی مشهد المقدسة.

وأشار مدير شؤون الزائرین غير الإيرانيين في الحرم الرضوي إلى أن غالبية الزوار غير الإيرانيين هُم من الدول العربية، وتحديدًا العراق والبحرين والمملكة العربية السعودية، يليهم الناطقون بالأوردية من شبه القارة الهندية، بما في ذلك باكستان والهند على التوالي، والذين يشكلون غالبية الزوار، وأخيرًا، يأتي الناطقون بالأذرية من القوقاز، من أذربيجان وتركيا وجورجيا، في المرتبة الثالثة .

وأشار إلى الخدمات التي تقدمها مدیریة الزائرین على مدار 24 ساعة، وقال: يستفيد الزوار الذین یأتون ضمن حملات أو بمفردهم من الإمكانيات الثقافية والرفاهیة وامکانیات الزیارة المتنوعة التي تم إعدادها لهم في أروقة الغدير ودار الرحمة ورواق الشعوب في الحرم الرضوي الشریف.

وفي إشارة إلى نطاق الخدمات المقدمة للزوار الأجانب هذا العام، قال: استضاف الحرم الرضوي هذا العام، تزامنا مع الأيام العشرة الأخيرة من شهر صفر، زوارا من 23 دولة.

وأخيرا أشار لساني: وفقا لتقرير مؤشر السفر الإسلامي العالمي، ارتفعت مکانة إيران من المركز الرابع عشر في عام 2015 إلى المركز التاسع في عام 2025.

