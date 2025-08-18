إسرائيل تعيد فتح أهم الطرق على الحدود المصرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بعد أشهر من التنسيق والجهود، أعلن مجلس "إشكول" الاستيطاني أنه خلال الأسابيع المقبلة، سيتم فتح الطريق السريع رقم 10 أمام حركة مرور المركبات المدنية، في الجزء الواقع بين ميفشف خراليم، شمال بئر ميلكا، وقاعدة سنائي، الواقعة جنوب بني نتساريم.

وأوضح موقع "مكور راشون" الإخباري الإسرائيلي، إن الهدف الرئيسي من افتتاح الطريق السريع هو تعزيز الربط بين منطقتي بتاح تكفا وتكفا، وتسهيل تطوير مناطق زراعية واستيطانية جديدة على طول الحدود الغربية للنقب.

وأكد المجلس على أن هذه خطوة هامة نحو تحسين الربط الإقليمي، مما قد يعود بالنفع على السكان والمزارعين العاملين في المنطقة.

ووفق الإعلام العبري فقد كان الطريق السريع رقم 10، الموازي للحدود مع مصر، مفتوحًا سابقًا لحركة مرور مدنية حرة طوال اليوم، ولكنه أُغلق في السنوات الأخيرة بسبب تحذيرات أمنية ومخاوف من التهريب وتسلل مسلحين من شبه جزيرة سيناء. ومنذ ذلك الحين، اقتصرت حركة المرور عليه على التحركات الأمنية فقط، واضطر السكان إلى سلوك طرق بديلة طويلة ومعقدة.

وقال "مكور راشون" إنه لأول مرة منذ فترة طويلة، سيتمكن المواطنون من السفر عليه مجددًا - ولكن فقط خلال ساعات محددة: من الساعة 8:00 صباحًا إلى 10:00 صباحًا، ومن الساعة 3:00 مساءً إلى 5:00 مساءً. وسيُسمح بالدخول الأخير حتى الساعة 9:30 صباحًا و4:30 مساءً. لن يتطلب استخدام الطريق السريع مرافقة عسكرية، ولكن هناك شرط تسجيل عند الدخول والخروج.