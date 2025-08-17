تقرير جديد: إسرائيل تجري محادثات لنقل فلسطينيين من غزة إلى دولة إفريقية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ حسب ما ذكرت 3 مصادر رفضت الكشف عن هويتها لوكالة "رويترز"، أنه لم يتم إبرام اتفاق بعد، لكن المحادثات بين جنوب السودان وإسرائيل مستمرة.

وتنص الخطة، حال تنفيذها، على نقل سكان من قطاع غزة الذي مزقته الحرب المستمرة مع إسرائيل منذ عامين تقريبا إلى جنوب السودان، الدولة التي تعاني من العنف لأسباب سياسية وعرقية منذ سنوات، وفق "رويترز".

وأوضحت "رويترز" التي نشرت تقريرها يوم الجمعة، أن لا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولا وزارة الخارجية الإسرائيلية لم يردا أمس على طلب للتعليق على ما ذكرته المصادر الثلاثة.

في حين نقلت "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية رد على سؤال عن الخطة الإسرائيلية وما إذا كانت الولايات المتحدة تدعمها، قوله: "نحن لا نعلق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة”.

وأبدى نتنياهو هذا الشهر عزمه على توسيع السيطرة العسكرية في غزة، وكرر هذا الأسبوع تصريحاته بضرورة أن يغادر الفلسطينيون القطاع طواعية.

في المقابل، يرفض قادة العالم، ولا سيما قادة الدول العربية، فكرة نقل سكان غزة إلى أي دولة. ويعتبر الفلسطينيون أن ذلك سيكون بمثابة "نكبة" أخرى، حيث يستخدم الفلسطينيون تعبير "النكبة" للإشارة إلى ما حدث عام 1948 عندما فرّ مئات الآلاف أو أُجبروا على النزوح خلال الحرب العربية الإسرائيلية.

وأشارت المصادر الثلاثة إلى أن "فكرة إعادة توطين الفلسطينيين في جنوب السودان طُرحت خلال اجتماعات بين مسؤولين إسرائيليين ووزير الخارجية في جنوب السودان مونداي سيمايا كومبا لدى زيارته لإسرائيل الشهر الماضي".

في حين نفت وزارة الخارجية في جنوب السودان يوم الأربعاء الماضي، تقارير سابقة عن الخطة ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أول من أورد نبأ هذه المباحثات يوم الثلاثاء، نقلا عن ستة مصادر مطلعة.

وتعليقا على هذه التقارير، شدد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على أن القيادة والشعب الفلسطينيين "يرفضون أي خطط أو أي أفكار لتهجير الفلسطينيين إلى أي مكان، سواء جنوب السودان أو أي مكان آخر".

وأكد أن "الحل يجب أن يكون بوقف حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلي ضد شعبنا وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وليس بتهجير الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم"، في تصريحات متشابهة مع البيان الصادر عن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الخميس.

من جهتها، صرحت شارين هاسكل، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي التي زارت العاصمة جوبا هذا الأسبوع، للصحافيين بأن المناقشات لم تركز على مسألة إعادة التوطين، حيث قالت ردا على سؤال عما إذا كانت أي خطة من هذا القبيل قد طُرحت : "هذا ليس ما دارت حوله المناقشات".

وأردفت: "تناولت المباحثات (مع المسؤولين في جوبا) السياسة الخارجية والمنظمات المتعددة الأطراف والأزمة الإنسانية الحقيقية في جنوب السودان والحرب".

والتقى نتنياهو مع كومبا الشهر الماضي وأكد أن إسرائيل على تواصل مع عدد من الدول لإيجاد وجهة للفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة. ويرفض نتنياهو باستمرار تقديم مزيد من التفاصيل.