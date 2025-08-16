الحرم الرضوي الشریف سيستضيف المُعزين غير الإيرانيين في أیام الأربعين الحسیني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال مدير شؤون الزائرین غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة: تزامناً مع أيام الأربعين الحسیني، نستضيف زواراً من مختلف البلدان في الحرم الرضوي الشریف من خلال إجراء برامج متنوعة في أروقة وصحون الحرم الطاهر.

وأعرب مهدي لساني عن تعازيه بمناسبة أيام الحزن والأسى في الأربعين الحسیني، قائلاً: في مثل هذه الأيام من كل عام، یأتي الزوار العرب والأوردو والآذريون من مختلف البلدان إلی حرم الإمام الرضا(ع)؛ ولذلك، تستضيف إدارة شؤون الزوار غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة هؤلاء الزوار من خلال برامج متنوعة لضمان زیارة غنية بالمعرفة، ومُلهمة، لاتُنسی.

وأشار إلى البرامج التي تُعدها المدیریة خصيصا للزوار العرب وقال: بالتزامن مع ليلة الأربعين سيقام برنامج خاص في صحن الغدير بالحرم الرضوي المقدس بعد صلاتي المغرب والعشاء؛ يوم الأربعاء 13 آب الموافق 19 صفر/تشرين الثاني 2025.

وأضاف لساني: يتضمن برنامج هذه المراسم قراءة مداح وذاكر أهل البيت (ع) أمين مدني زیارة الأربعين ، وكلمة للشيخ كرار السعدي من العراق، وقراءة حديث الكساء بصوت عباس الغبيشي.

وتابع مدير شؤون الزوار غير الإيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة: في عصر يوم الأربعين، الخميس 14 آب، وبعد صلاتي الظهر والعصر، ستقام مراسم في رواق دار المرحمة في الحرم الرضوي الشریف، تتضمن برامج مثل قراءة مصطفی حسني شکوه لزیارة الأربعين، وخطبة للشيخ حسين شرعیات من محافظة خوزستان، وترنيمة رثاء ولطمیة للرادود فلاح حدادي.

وأضاف: تم الإعداد للیلة الأربعين التي تصادف يوم الخميس 14 آب، بعد صلاتي المغرب والعشاء في صحن الغدير بالحرم الرضوي الشریف، بقراءة محمود شیرازي لزیارة الأربعين، وكلمة للشيخ كرار السعدي من العراق، ورثاء ولطمیة وقراءة دعاء الكميل بصوت مصطفى حسيني شكوه.

برامج عزاء خاصة بالزوار الأردو والآذریین في الحرم الشريف

وتابع لساني، تم إعداد مراسم خاصة بالزوار الأردو خلال هذه الأيام، وقال: في يومي الأربعاء والخميس 13 و 14 آب، سنستضيف الزوار الأردو في رواق الغدير بالحرم الرضوي الشریف بعد صلاتي المغرب والعشاء.

وقال: في هذه المراسم، سیقرأ عارف حسین زاهدي زیارة الأربعین، وسیلقي حجة الإسلام السيد حسن عسكري نقوي کلمة بهذه المناسبة الحزینة، وسیقدم وحید حسین لاشاري لطمیة خاصة بهذه المناسبة.

وأشار لساني إلى أنه تم إعداد مراسم خاصة بالزوار الآذریین بمناسبة الأربعين يوم الخميس 14 آب الساعة 9:30 صباحاً في رواق دار الرحمة بالحرم الرضوي الشریف، تتضمن کلمة لحجة الإسلام جعفر رحيمي، إمام الجمعة في ساوه، وقراءة مداح وذاکرأهل البیت(ع) أحد سبزي لزیارة الأربعين، إلى جانب لطمیة خاصة بهذه المناسبة

