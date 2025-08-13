«الديمقراطية»: اغتيال صحفيي الجزيرة جريمة إسرائيلية متعمدة لتمهيد احتلال غزة وطمس الحقيقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ينعى المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – قطاع غزة، الشهداء الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلا قناة الجزيرة، والمصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومحمد نوفل، الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مباشر لخيمة الصحفيين أمام مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأكد المكتب الصحفي في بيان، أن هذه الجريمة تمثل محاولة إسرائيلية بائسة لاستهداف الصحفيين وكتم الحقيقة، في إطار التحضير لاحتلال مدينة غزة، وجاءت في سياق حملات التحريض الممنهجة ضد الصحفيين في القطاع، بالتزامن مع منع متعمد للصحفيين الأجانب من دخول غزة وتغطية جرائم الاحتلال.

وشدد البيان على أن الاغتيال نُفذ بقرار سياسي إسرائيلي وبسبق الإصرار والترصد، في محاولة لإخفاء الحقيقة وطمس جرائم الإبادة والتجويع بحق شعبنا، مشيرًا إلى أن باغتيال الشهداء الخمسة ترتفع حصيلة شهداء الصحافة منذ بدء الحرب إلى 237 شهيدًا.

وحمل المكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأركان حكومته المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي تأتي ضمن مخطط شامل لارتكاب جرائم إبادة وتهجير بحق أهل غزة، وسط صمت عربي وتواطؤ دولي مريب.

ودعا المكتب الصحفي المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى تنفيذ مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو وبن غفير وسموتريتش وقادة جيشه، باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن جرائم الإبادة واستهداف الصحفيين في قطاع غزة.

المجد والخلود لشهداء الحقيقة… والخزي والعار للقتلة والمجرمين.

المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – قطاع غزة

