قيادة العمليات المشتركة العراقية تحذر من "خطاب الكراهية" خلال زيارة الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أصدرت قيادة العمليات المشتركة / المقر المسيطر للزيارة الأربعينية للإمام الحسين (عليه السلام)، عبر خلية الإعلام الأمني ومركز العمليات المعلوماتية، مطوية توعوية يتم توزيعها على الزائرين المتوجهين إلى كربلاء المقدسة.

وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني، ان المطوية التوعية "تتضمن جملة من التوجيهات العامة الرامية إلى تعزيز الوعي الأمني وترسيخ السلم المجتمعي خلال الزيارة".

وأكدت العمليات المشتركة من خلال هذه المطوية، أن "الاستقرار الأمني الذي تنعم به البلاد اليوم هو ثمرة للتعاون الوثيق بين القوات الأمنية والمواطنين، مشيرةً إلى أهمية استمرار هذا الزخم عبر المشاركة الفاعلة في حماية الأمن، لا سيما خلال الزيارات المليونية".

ودعت المطوية "الزائرين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة، سواء كانت تتعلق بالإرهاب، أو الجريمة المنظمة، أو أي نشاطات تهدد السلم المجتمعي، بما في ذلك ترويج الشائعات، إثارة النعرات الطائفية، أو الإساءة إلى قدسية الشعائر الحسينية".

كما سلطت المطوية الضوء على مخاطر خطاب الكراهية، واصفةً إياه بـ"السمّ الصامت" الذي يتسلل إلى عروق المجتمعات ويفقدها توازنها، محذرة من دور بعض المنصات الإعلامية التي قد تُستخدم كأداة لنشر هذا الخطاب الهدام".

وأكدت أن "الإعلام الحقيقي يجب أن يكون أداة بناء لا هدم، وأن مسؤولية التوعية والتصدي للكراهية تقع على عاتق الجميع".

وتضمنت المطوية رسالة واضحة مفادها بأن"رسالتنا إعلام يبني ولا يهدم"، في تأكيد على دور الإعلام الوطني والمسؤول في حماية الوحدة الوطنية .

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قيادة العمليات المشتركة لضمان أمن وسلامة الزائرين، وتوفير بيئة آمنة لأداء الشعائر الدينية في أجواء من الطمأنينة والسكينة.

...............

انتهاء / 232