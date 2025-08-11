إقامة مراسم « النساء المُؤثرات» الذي يركز على حياة السيدة زينب (س) في الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بجهود مدیریة الزائرین غیر الإیرانیین في العتبة الرضوية المقدسة، أقيمت في الحرم الرضوي الشریف مراسم «النساء المُؤثرات»، مع التركيز على حياة السيدة زينب (س).

وأقيم الحفل في رواق دار الرحمة بالحرم الرضوي الشریف، بحضور 155 امرأة عربیة من العراق والبحرين ولبنان والسعودیة.

في هذه المراسم، ألقت السيدة رجاء أم هادي من البحرين رثاءً، فملأ الحفل أجواءً روحانيةً وعاطفية؛ ثم تحدثت السيدة ريم خمسة من السعودية عن أهمية الصلاة، مشيرةً إلى آيات وأحاديث أهل البيت (ع)؛ وقالت: إذا اتخذ الإنسان الصلاة وسیلة للتواصل مع الله، فإنه يصل إلى أعذب لحظات الأُلفة معه. متعة الصلاة لا تُقارن بأي لذة مادية عابرة.

كما أكدت على سیرة السيدة زينب (س)، وأضافت: لم تغفل السيدة زينب (س) عن العبادة والدعاء في أحلك الظروف، وفي الوقت نفسه، أدت رسالة عاشوراء على أكمل وجه. هزت كلماتها قصر يزيد الظالم، وأوصلت رسالة عاشوراء الخالدة إلى العالم.

واختُتمت المراسم بأشعار العزاء المحلية ومشاركة حماسية من المشارکین في هذه المراسم الروحانیة، وکانت فرصة لتکریم مكانة المرأة والإقتداء بشخصية السيدة زينب (س) كرمز للصبر والمقاومة وأداء الرسالة.

.....................

انتهى / 323