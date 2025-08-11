خدمة زوار الأربعين الحسیني في النجف الأشرف تحت راية الحرم الرضوي الشریف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ للنجف الأشرف هذه الأيام لونٌ ورائحةٌ مختلفتان. بجوار حرم أمير المؤمنين (ع) الشریف، تُرفع راية الإمام الرضا (ع) الخضراء المباركة فوق موكبٍ يحمل اسمه(ع)؛ تبث رائحة مشهد الرضا بین زوار الأربعين. هنا موكب خدام الحرم الرضوي الشریف الذي أُقيم لأول مرة في هذه المدينة، ونشر مائدة من الكرامة والمحبة بین الزوار الأعزاء.

تحدث هادي غلامي، مسؤول موكب الإمام الرضا (ع) في النجف الأشرف، عن تفاصيل هذه الخدمة وقال: لقد بدأنا بتقدیم الخدمات قبل عشرة أيام من الأربعين، وكل زائر يأتي إلى هنا يحل ضيفاً على مائدة الإمام الرضا (ع) في ظل هذه الراية المبارکة.

وتابع: ولهذه الخدمة العظیمة؛ تم إحضار أكثر من 200 ألف قطعة من الشترودل من مدینة مشهد والحفاظ عليها بعناية فائقة ومراعاة تامة لمعاییر النظافة، ويجري حالياً توزيعها على زوار الإمام الحسين (ع).

وأضاف غلامي: إن أكثر من 20 خادما رسمياً و50 خادما تطوعیا من العتبة الرضوية المقدسة يستقبلون الزوار بوجوه مُبتسمة في حر النجف.

وبحسب قوله فإن هذا جزء بسيط من الخدمات التي يقدمها الخدام الرضويون، وهناك مواكب مختلفة تنشط في المدن العراقیة الأخرى مثل الكاظمية وكربلاء وسامراء، وجميع الخدام بصوت واحد وقلب واحد یعملون علی تقدیم الخدمة لزوار سيد الشهداء (ع) تحت راية الإمام الرضا (ع).

.....................

انتهى / 323