متولي العتبة الرضوية المقدسة یُکرّم أصحاب المواکب في مسير مشایة الأربعینیة علی طریق النجف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قام متولي العتبة الرضوية المقدسة وجَمع من خدام العتبة الرضوية المقدسة بتكريم أصحاب المواكب على طريق النجف كربلاء .

وأعرب آية الله أحمد المروي، متولي العتبة الرضوية المقدسة، أثناء مشارکته في مسیرة الأربعين ولقائه مع أصحاب المواكب والقائمين على تقديم الخدمات لزوار الإمام الحسين (ع)، في موكب «ريحانة النبي (ص)» الواقع بالقرب من العمود 780، وموكب «السیدة المعصومة (س)» بالقرب من العمود 1080، وموكب « حرم أبي الفضل العباس (ع) بجانب العمود 1102، عن تقديره للخدمات المُقدمة لزوار أربعين الحسين.

كما التقى متولي العتبة الرضوية المقدسة، مع متولي العتبة العباسیة في الموکب 132 وتبادل الحدیث معه.

وخلال هذه الزيارات قام خُدام حرم الإمام الرضا (ع) بمرافقة زوار سید الشهداء (ع)، والتعرف على فعاليات المواكب عن قرب، وأشادوا بجهودهم المتواصلة في خدمة زوار الأربعين.

.....................

انتهى / 323