دخول كاميرات حديثة في الخدمة لتأمين زيارة اربعينية الامام الحسين (ع) على محور كربلاء - بابل

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ كشفت مدينة الامام الحسين عليه السلام للزائرين دخول كاميرات حديثة وعالية الدقة ومن شركات عالمية رصينة للعمل وذلك لمراقبة ومعالجة الأخطاء والسلبيات وتأمين زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام على محور كربلاء - بابل.

وقال مسؤول وحدة المراقبة الالكترونية كرار محمد حمزة في حديث صحفي " استحداثنا بعض الكاميرات في شوارع وقواطع مدينة الإمام الحسين للزائرين وقمنا بتطوير المنظومة من خلال الصيانة المستمرة وإضافة بعض أجهزة التسجيل والتي تعمل ليلا ونهارا بنفس الدقة، وهذه السنة تم إضافة كاميرات جديدة حيث وصل عددها (١٦٨)، حيث أن هذه السنة طورنا العمل وبجهود كادرنا المتميز ، فضلا عن استحداث أماكن مهمة للمراقبة ووظيفتها تشخيص الحالات السلبية والأمنية وسلامة ممتلكات الاخوة الزائرين والنداء المباشر على القواطع المتواجدة في المواقع ومعالجتها في أسرع وقت ممكن".

وأوضح " لدينا كاميرات منتشرة في مداخل ومخارج المدينة وداخل البنايات وضمن حدود المدينة ومتابعة ومراقبة اي طارئ ليعالج باقربوقت وبالتعاون مع شعبة حفظ النظام عن طريق النداء المباشر، وهناك تعاون مع شعبة المراقبة الإلكترونية في العتبة الحسينيةالمقدسة".

وتابع قوله "ان كوادرنا مدربة ولها باع طويل بالعمل، مضيفا " ان وحدة المراقبة تعمل ٢٤ ساعة، هنالك تعاون كبير بين العتبة الحسينية والعتبة العباسية وجميع الجهات الامنية الحكومية من خلال المراقبة الإلكترونية ورصد كل المخالفات والسلبيات التي تحدث".

.....................

انتهى / 323