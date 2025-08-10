استمرار توافد آلاف الزائرين من داخل العراق وخارجه لأداء الزيارة الأربعينية كربلاء المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أعلنت إدارة العتبة الحسينية المطهرة، استمرار توافد آلاف الزائرين من داخل العراق وخارجه لأداء زيارة أربعينية الإمام الحسين(ع)، مع بدء العد التنازلي لمراسم الزيارة.

وقال مدير إعلام العتبة عباس الخفاجي، إن "العتبة وفرت جميع الإمكانيات لخدمة الزائرين استناداً لتوجيهات الأمين العام والمتولي الشرعي، حيث تم افتتاح صحن العقيلة زينب (عليها السلام) ضمن التوسعة في العتبة، وتتسع مساحته لأعداد كبيرة، إضافة إلى توفير الطعام والنقل المجاني".

وأضاف الخفاجي أن "مدن الزائرين المنتشرة على ثلاث محاور مفتوحة حالياً لدخول الزائرين، وسط قدوم زائرين من دول مختلفة، كون كربلاء تشهد استقراراً كبيراً حالياً، وهناك زائرون من دول يدخلون لأول مرة، ما يعكس أن الزيارة الأربعينية تمثل حدثاً مهماً وسط استقرار في حركة الزائرين، إضافة إلى تنسيق عالي المستوى مع الوزارات الأمنية والخدمية".

