وزارة النقل العراقية تعلن عن خطة لوجستية هي الأولى من نوعها لزوار الأربعين

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أعلنت وزارة النقل، عن تخصيص باصات لمرافقة قوافل الزوار المتجهين إلى كربلاء المقدسة سيرًا على الأقدام، في خطوة "عدتها الأولى من نوعها" مقارنة مع خططها للزيارة في السنوات الماضية.

قالت الوزارة أن: "هذه المبادرة تأتي للمرة الأولى، حيث سترافق الباصات الزوار على طول مسار رحلتهم لتقديم الدعم اللوجستي والخدمي ونقلهم عند الحاجة، خاصة في المناطق التي تشهد قطوعات".

وأوضح حسين، أن "عمل الباصات سيشمل محورين رئيسيين في محافظة ذي قار، الأول (الناصرية – البطحاء)، والآخر، (الناصرية – الفجر – آل بدير)".

وأضاف، أن "الهدف من هذه المبادرة هو توفير أقصى درجات الراحة والدعم للزوار القادمين من المحافظات الجنوبية، بما يتماشى مع توجيهات وزير النقل لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لزوار الإمام الحسين (عليه السلام)".

