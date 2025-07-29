"يسرائيل هيوم": قرار احتلال غزة بات قريبا

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــأرجعت الصحيفة ذلك إلى ما ادعت أنه "ابتعاد التوصل إلى اتفاق بين حماس وتل أبيب" رغم محاولة إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى مسبقا.

وحسب رأيهم، فإن "تصلب مواقف حماس يقرب خطة الحرب الشاملة على القطاع.

جدير بالذكر أنه لم تصدر أي إفادة إسرائيلية رسمية في هذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين إسرائيليين صرحوا هذا المساء قبيل مناقشة الأمن في الحكومة المصغرة، بوجود جمود في المحادثات بشأن التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت في السياق أن الجيش الإسرائيلي سيعرض على أعضاء الحكومة خطط عمله في غزة.

ووفق المصدر ذاته، دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى اجتماع مغلق لكتلة حزبه "الصهيونية الدينية" (يميني متطرف) الاثنين، لبحث الخطوات الإسرائيلية الأخيرة بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة.

وبعدما هدد سابقا بالانسحاب من الحكومة وتفكيكها في حال إدخال مساعدات إلى غزة، قال سموتريتش الاثنين إنه باق في حكومة بنيامين نتنياهو، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين.

والأحد، أعلن جيش إسرائيل سماحه بإسقاط جوي لمساعدات إنسانية محدودة على غزة، وبدء ما سماه "تعليقا تكتيكيا لأنشطة عسكرية" بمناطق محددة من غزة للسماح بمرور مساعدات.

واعتبرت منظمات دولية أن خطوة إسرائيل "تروج لوهم الإغاثة"، بينما يواصل الجيش استخدام التجويع سلاحا ضد المدنيين الفلسطينيين عبر استمرار إغلاق المعابر بوجه المساعدات منذ مارس الماضي.