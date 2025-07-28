الرئيس بزشكيان: علينا ان نشكر الشعب الإيراني الباسل بعد وقوفه أمام العدوان الصهيوني

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ قال الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان: إذا استطعنا ربط طرق النقل بحيث تتمكن دول آسيا الوسطى من نقل بضائعها بسهولة عبر هذه الطرق، فسيكون لذلك فوائد ومصالح كبيرة للبلاد، مؤكدا ان إيران دولة لا يمكن للعقوبات أن تتغلب على قدراتها.

وفي اجتماع التقى مسعود بزشكيان وزيرية الطرق وبناء المدن ومدراءَ الوزارة، وشكر مديري وموظفي وزارة الطرق وبناء المدن على جهودهم خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، بما في ذلك في مجال نقل الحجاج وإخلاء الموانئ، وشدد على ضرورة تعزيز النقل بالسكك الحديدية في البلاد، قائلاً: "مع مواصلة الخطط المعتمدة لتوسيع شبكة الطرق السريعة والطرق في البلاد، يجب أن نركز على توسيع النقل بالسكك الحديدية في البلاد على المدى الطويل".

وأكد الرئيس أهمية ممرات البلاد وخطوط النقل، قائلاً: "إذا استطعنا ربط طرق النقل بحيث تتمكن دول آسيا الوسطى من نقل بضائعها بسهولة عبر هذه الطرق، فسيكون لذلك فوائد ومصالح كبيرة للبلاد.

وأضاف قائلا: ان إيران دولة لا يمكن للعقوبات أن تتغلب على قدراتها، ونحن أنفسنا من تسببنا في المشاكل الناجمة عن العقوبات".

وفي جزء آخر من خطابه، أشار بزشكيان إلى الحرب المفروضة مؤخرًا، قائلًا: "في الحرب الأخيرة، أحبط الشعب، بدعمه للحكومة، مخططات أمريكا وإسرائيل.

واضاف: ظنّ الأعداء أن الشعب سيخرج إلى الشوارع ويثور، بينما دعم الشعب الحكومة؛ يجب أن نشرك هؤلاء الناس في صنع قرارنا ونطلب مساعدتهم".

