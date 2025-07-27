وزير الخارجية المصري: القاهرة عازمة على وأد مخطط تهجير الفلسطينيين

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية الأحد، أن مصر بالتعاون مع قطر والتنسيق مع الولايات المتحدة، تتحرك مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لبذل أقصى درجات الضغط لسرعة التوصل إلى اتفاق لأن الوضع الإنساني وصل إلى مراحل كارثية غير مسبوقة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي تاريخ العالم المتمدين الذي يرفع لواءات حقوق الإنسان واحترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكر عبد العاطي، أنه "للأسف المجتمع الدولي سقط بامتياز في هذا الامتحان بأن يسمح لهذه الجرائم المستمرة أن تحدث تحت مرأى ومسمع من العالم".

وجدد التأكيد على أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن تسمح مصر بحدوثه، منوها إلى أن الخطة العربية الإسلامية تضمن إعادة بناء القطاع دون الحاجة لخروج أي من سكانه.

وردا على سؤال حول مدى قوة فرص منع التهجير، قال عبد العاطي: "بالتأكيد طبعا"، موضحا أن مصر حريصة بمجرد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على الدعوة إلى مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بمشاركة دولية كبيرة لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية ووأد مخطط التهجير "الذي لن نسمح بحدوثه".

وتحدث الوزير المصري، عن "أطراف تحاول تعكير صفو العلاقات مع دول شقيقة وتحاول من خلال منصاتها الإعلامية الكاذبة أن تنال من الدور المصري وتقول لماذا معبر رفح مغلق؟!".

وواصل قائلا: "قلناها مرارا وتكرارا إن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري على مدى 24 ساعة خلال أيام الأسبوع السبعة، والشاحنات تقف على مدى كيلومترات تنتظر، ولكنهم للأسف الشديد يروجون للأكاذيب".

وأشار إلى أن "بعض الذين لديهم نوايا حسنة لا يدركون حقيقة الوضع على الأرض"، مضيفا أن "75% من المساعدات التى دخلت إلى غزة كانت عن طريق مصر وبأموال المصريين أنفسهم، وبالتالي من يزايد على الدور المصري يقوم بمحاولة بائسة وفاشلة".

وأكد أن هناك "آلاف الشاحنات تنتظر الدخول (من معبر رفح)، لكن إسرائيل التي احتلت الجانب الفلسطيني منه تتعنت وترفض دخول المساعدات، وهي المسئولة قانونيا بموجب اتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني باعتبارها قوة الاحتلال؛ عن نفاذ المساعدات الأساسية، لكنها تقوم بالتجويع في انتهاك سافر للقانون الدولي".

وتابع متسائلا: "هناك 5 معابر تربط قطاع غزة، لماذا لا يتحدثون عن فتح المعابر من الجانب الإسرائيلي، لماذا التركيز فقط على الجانب المصري؟ لذلك هذه محاولة مكشوفة ومغرضة للنيل من مصر، لكن مصر فوق الجميع وأياديها البيضاء على أشقائها الفلسطينيين واضحة كل الوضوح".